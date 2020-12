O SEF anunciou esta segunda-feira ter detido duas pessoas, uma das quais procurada pela Justiça alemã, em Lisboa e no Porto.No primeiro caso, na capital, um homem sob o qual pendia um mandado de detenção emitido pela Alemanha, por tráfico de droga, foi apanhado quando se apresentou num posto de atendimento do SEF. Ficou com apresentações às autoridades.