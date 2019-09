SEF caça falso advogado que prometia nacionalidade portuguesa a troco de dinheiro

Um homem que se fazia passar por advogado foi detido em França, a pedido do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).O homem, estrangeiro, angariava cidadãos brasileiros em situação irregular no Reino Unido, aos quais prometia a legalização e/ou nacionalidade portuguesa a troco de dinheiro.Assegurava às vítimas que tinha contactos privilegiados junto do SEF. É suspeito de sete crimes de burla qualificada, seis crimes de auxílio à imigração ilegal com intenção lucrativa e cinco crimes de usurpação de funções, praticados entre 2017 e 2018.Será presente esta semana às autoridades portuguesas.