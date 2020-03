SEF caça mafioso de Leste que estava fugido há 12 anos

Um eslovaco apontado como cabecilha de uma rede criminosa daquele país, que se dedicava ao tráfico de seres humanos do Leste da Europa para Itália, foi preso pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras quando fazia escala no aeroporto de Lisboa.O homem, que estava em fuga há 12 anos, tinha acabado de chegar num voo proveniente do Brasil, onde vivia escondido, e preparava-se para embarcar rumo a Viena de Áustria, mas foi identificado pelos inspetores do SEF e logo detido.Na sexta-feira, outro criminoso procurado por tráfico de droga, neste caso por Espanha, foi detido no aeroporto quando embarcava rumo à Guiné-Bissau. Ambos serão extraditados.