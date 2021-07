SEF caça militar terrorista na lista da Interpol em Loures

Um militar das Forças Armadas da Índia foi esta quarta-feira preso pelo SEF numa rua de Santo António dos Cavaleiros, Loures, por ligações e financiamento de organizações terroristas.Iqbal Singh – uma das várias identidades usadas pelo homem de 26 anos – estaria há alguns meses a viver de forma clandestina em Portugal e usava um passaporte falsificado, que tentou utilizar para se legalizar. Na Índia foi julgado, com mais dez homens, num processo de tráfico de 532 quilos de heroína, mas nunca foi apanhado.O dinheiro do tráfico era transferido para ‘mujahedins’ (guerrilheiros islâmicos) que integram fações terroristas internacionais. Estava na lista da Interpol e tinha um mandado de detenção pendente.No país de origem havia uma recompensa de mais de dois mil euros por informações que levassem à captura.Segundo o SEF, está indiciado por "atos de criminalidade organizada no Paquistão e na Índia, relacionados com terrorismo, nomeadamente com tráfico de heroína para financiamento de organizações terroristas". Será presente ao Tribunal da Relação para ser extraditado.