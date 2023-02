SEF caça traficante de escravas sexuais

Uma equipa do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), especializada em deter foragidos alvo de mandados de captura, apanhou ontem em Lisboa um dominicano, de 40 anos, procurado por tráfico humano e escravatura sexual. No aeroporto da capital, o SEF deteve um brasileiro suspeito de, 24 horas antes, ter matado à facada um homem nos Países Baixos.Omar Gonzalez era procurado na Grécia desde 2014, pela criação de uma rede de tráfico humano. A polícia grega encontrou mulheres dominicanas sem documentos e com indícios de estarem a ser exploradas sexualmente. Omar Gonzalez foi rapidamente ligado aos crimes e fugiu. Fixou-se em Espanha, mas vinha a Portugal.Foi detetado pelo SEF após um ‘check-in’ num hotel de Lisboa. Ontem regressou à mesma unidade e foi detido. É hoje presente à Relação para ser decidida a extradição. Ainda ontem, o SEF apanhou, no Aeroporto de Lisboa, um brasileiro indiciado por homicídio nos Países Baixos. Tentava escapar para o Brasil quando o sistema Schengen deu o alerta. Também vai hoje a tribunal.