SEF caça violador em fuga à Justiça desde 2018

Condenado em 2017 a oito anos de prisão por abusar da filha da mulher com quem vivia, em Fafe, há muito que o paradeiro do predador sexual, agora com 35 anos, era desconhecido. No sábado, o pedófilo foi caçado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) quando tentava passar na fronteira de Vila Verde da Raia, Chaves. Já está preso na cadeia de Vila Real.

A detenção aconteceu quando o cadastrado, natural de Felgueiras, tentava entrar em Portugal ao volante de um carro, proveniente do País Basco. Parou no controlo fronteiriço de Chaves e os inspetores do SEF perceberam que havia um mandado de detenção para cumprimento de pena de prisão, emitido no ano passado, pelo Tribunal de Guimarães. Foi detido de imediato.

O paradeiro do predador sexual era desconhecido desde pelo menos janeiro de 2018, quando o Supremo Tribunal de Justiça negou apreciar um recurso para redução da pena a 8 anos de cadeia. O pedófilo terá fugido então para Bilbau, onde esteve até à semana passada.

Em 2017, o Tribunal de Guimarães condenou o homem a uma pena de oito anos de cadeia por seis crimes de abuso sexual agravado contra a enteada. Recorreu para a Relação, que confirmou, na íntegra, a decisão da 1ª instância.

A vítima era filha da então companheira e os abusos, dados como provados em tribunal, aconteciam na casa onde todos viviam, no concelho de Fafe. O predador foi detido em 2015, pela Polícia Judiciária de Braga.