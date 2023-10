SEF cede 364 inspetores à PSP e 80 à GNR

Ficou esta sexta-feira totalmente fechada a lista de reafetação dos 1491 funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), após a extinção do mesmo que ocorrerá a 29 de outubro.

Assim, 364 inspetores ficaram a saber que irão transitar para a PSP, e 80 para a GNR.

Tratam-se de comissões de serviço de dois anos, após o que estes 444 inspetores regressarão à Polícia Judiciária.

Este órgão de polícia criminal irá, recorde-se, receber 863 inspetores do SEF mal este seja extinto.

A reafetação, cujos primeiros contornos foram conhecidos em meados de setembro, será concluída com a integração de 550 elementos do SEF na futura Agência para a Integração, Migrações e Asilo, e 75 no Instituto de Registos e Notariado.

Um total de 553 ficarão, por fim, em regime de mobilidade.