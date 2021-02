SEF de Faro está há dez anos em posto degradado

As instalações que dão abrigo do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no posto de fronteira do cais comercial de Faro estão há cerca de dez anos a aguardar reabilitação. Nas casas de banho, várias partes do teto caíram sobre os lavatórios. Os escritórios, onde trabalham funcionários, seguem o mesmo caminho.



Contactado pelo CM, o SEF garantiu que a responsabilidade é da Administração dos Portos de Sines e do Algarve (que não respondeu ao CM), que disponibilizou novas instalações, num processo que já dura há anos. O posto tem um fluxo reduzido e funciona em regime de chamada.



