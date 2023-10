O SEF desmantelou no Martim Moniz, em Lisboa, uma organização criminosa que, a troco de 500 euros por pessoa, criou uma empresa de fachada com uma rede de balcões onde falsificavam contratos de trabalho e atestados de residência, facilitava a inscrição na Segurança Social e Finanças, fazia a entrada no sistema SAPA/SEF e permitia obter autorizações de residência para imigrantes, na maioria do Bangladesh, que assim puderam circular pela Europa no espaço Schengen.