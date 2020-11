Uma operação do SEF levou ontem à detenção de uma mulher e três homens que burlaram centenas de imigrantes com promessas de obtenção de títulos de residência emitidos por uma junta de freguesia de Lisboa.



Cobravam entre dois mil e cinco mil euros por cada documento. Outras seis pessoas foram constituídas arguidas. Foi ainda detetada uma nova fraude que permitia a estrangeiros residentes no Reino Unido obterem residência na UE.

