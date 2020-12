SEF detém dois estrangeiros com mandado de detenção europeu e uso de documentos falsos

Uma mulher foi detida pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no Aeroporto do Porto, na posse de documentos eslovenos falsos quando tentava embarcar com destino a Londres, no Reino Unido.



A cidadã estrangeira, de 23 anos, foi presente ao Tribunal Judicial da Maia, sendo-lhe decretada a medida de coação a instalação na Unidade Habitacional Santo António (UHSA), a fim de aguardar a conclusão do processo de expulsão.



O SEF deteve ainda um cidadão estrangeiro em Lisboa com mandado de detenção europeu, emitido na Alemanha, por tráfico de estupefacientes.



O homem foi detido quando se apresentou num dos postos de atendimento do SEF, tendo sido encaminhado de seguida ao Tribunal da Relação de Lisboa, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de termo de identidade e residência, assim como apresentações periódicas.