SEF detém homem por suspeitas de tráfico humano em Lisboa. Menores entre as vítimas

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve, na passada segunda feira, na área da grande Lisboa, um cidadão estrangeiro indiciado pela prática dos crimes de tráfico de pessoas, auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos.



De acordo com comunicado de PJ, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva. O suspeito funcionava em Portugal como suposta "plataforma logística" de uma alegada associação criminosa com ramificações a outros países. Esta rede dedicava-se ao transporte e exploração de pessoas oriundas de países de África, com destino à Europa através de Portugal.

A investigação do SEF começou em março, com a detenção no Aeroporto de Lisboa de um outro cidadão estrangeiro, da mesma associação, que tentava transportar um menor de Luanda para Cabo Verde. Este está detido com a medida de coação de prisão preventiva. O menor foi sinalizado como vítima do alegado crime de tráfico de pessoas, "encontrando-se devidamente acolhido e protegido", avança a PJ.

Nos últimos anos, esta alegada rede criminosa terá alegadamente feito chegar à Europa um número significativo de menores.