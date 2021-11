SEF detém homem suspeito de ajudar à imigração ilegal e criar falsos contratos de trabalho

Um homem de 29 anos e a empresa de que é sócio-gerente foram constituídos arguidos por indícios de prática de crimes de auxílio à imigração ilegal, angariação de mão de obra ilegal, falsidade informática e falsificação de documentos.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) constituiu, hoje, arguidos um homem de 29 anos de idade e a empresa de que é sócio-gerente, por indícios da prática dos crimes de auxílio à imigração ilegal, angariação de mão de obra ilegal, utilização de atividade de cidadão estrangeiro em situação irregular, falsidade informática e falsificação de documentos.





A operação foi levada a cabo pelo SEF, que realizou buscas domiciliárias e uma busca em escritórios de contabilidade na zona de Mafra.A investigação do SEF, coordenada pelo Ministério Público de Sintra, teve como alvo o arguido, suspeito de se dedicar à regularização de imigrantes, pedindo em troca elevadas quantias de dinheiro. O homem em causa terá simulado falsos contratos de trabalho, com registos na Segurança Social e no Fisco.De acordo com um comunicado do SEF, a maioria dos imigrantes residem e trabalham na Bélgica.