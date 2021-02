SEF esclarece que antiga diretora não está a assessorar aquela polícia de fronteiras

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) esclareceu esta terça-feira em comunicado que a Inspetora Coordenadora Superior, Cristina Gatões, que manteve as funções como Diretora Nacional do serviço até 9 de dezembro, não está a assessorar a Direção Nacional no quadro da reestruturação do SEF, como vinha a ser avançado pela imprensa nacional.O SEF diz ainda que, ao contrário do que vem sendo referido na imprensa, Cristina Gatões não foi contratada ou nomeada para qualquer cargo.Cristina Gatões integra agora um grupo de trabalho interno que analisa e vai propor medidas no âmbito do regime de autorização de residência para atividades de investimento.