SEF obrigado a rever indeferimento nega a falsário

A Provedoria de Justiça ordenou ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) que revisse o indeferimento do pedido de autorização de residência feito por um imigrante angolano, que foi condenado em Portugal a uma pena de 9 anos e meio de prisão.





Segundo o despacho de indeferimento do SEF, a justificação para a recusa da autorização de residência ao requerente prende-se com razões de “ameaça real e credível à segurança nacional”. A condenação do angolano foi por associação criminosa, falsificação de documento e auxílio à imigração ilegal.