O novo diretor-nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), tenente-general Luís Botelho Miguel, ordenou a retoma do plano de recolha de todas as armas não letais (bastões extensíveis e sprays de gás pimenta) distribuídas por todo o efetivo operacional, que foi decidida ainda pela antecessora, Cristina Gatões.





O antigo comandante-geral da GNR estabeleceu mesmo o dia 15 deste mês como limite para a entrega das armas. Fonte oficial do SEF explicou aoque o despacho de Botelho Miguel “teve como finalidade proceder à necessária centralização dos sistemas de cadastro, bem como a verificação de validade das armas”. A mesma fonte acrescenta que, ainda no primeiro semestre de 2020, já se tinha procedido à recolha de alguns bastões, seguindo-se a constituição de um grupo de trabalho destinado à avaliação de todo o armamento distribuído. Aonão foi feita qualquer ligação deste processo à morte do ucraniano Ihor Homenyuk, em março passado, no Aeroporto de Lisboa.