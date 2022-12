SEF prende pedófilo considerado perigoso em Loures. Homem era alvo de mandado internacional de captura

Um brasileiro de 40 anos, considerado criminoso sexual perigoso no país de origem, foi preso esta quinta-feira pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras em Santo António dos Cavaleiros, no concelho de Loures.

O homem era alvo de um mandado internacional de captura emitido pela justiça do estado do Ceará, onde cometeu inúmeros crimes sexuais (violação de pessoa vulnerável, produção de pornografia infantil por coação, fornecimento de conteúdo sexual a crianças, e posse desse mesmo conteúdo), no período compreendido entre 2019 e 2020.

Considerado perigoso, o suspeito vai ser presente ainda esta quinta-feira ao Tribunal da Relação de Lisboa, para aplicação de medidas de coação.