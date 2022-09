SEF procura homem que escravizou jovem de 20 anos e o abandonou num navio em Aveiro

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) está no encalço de um armador de pesca, por suspeitas de tráfico de seres humanos. O homem prometeu emprego a um jovem de 20 anos, da Serra Leoa, que encontrou numa zona costeira do Gana. Ao invés, forçou-o a trabalhar sem salário, abandonando-o no porto de Aveiro.





CM que o jovem saiu da Serra Leoa e dispôs-se a fazer cerca de 1700 quilómetros para chegar ao Gana, onde perseguiu o sonho de ser futebolista. O desejo não foi concretizado, vindo o jovem a encontrar o português.







