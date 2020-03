SEF faz buscas em clubes de futebol de Leiria e Vila Real. Três dirigentes constituídos arguidos

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou esta sexta-feira ter feito buscas nas instalações do Atlético Clube Marinhense, clube do distrito de Leiria, e do Futebol Clube da Régua, do distrito de Vila Real, no âmbito de um inquérito que investiga a "presumível regularização fraudulenta de futebolistas, que através de contratos de trabalho por conveniência, quer pela falsificação de documentos".

Em comunicado, o SEF refere que três dirigentes do Marinhense foram constituídos arguidos por suspeitas de auxílio à imigração ilegal, e falsificação de documentos.

Os 25 inspetores envolvidos na operação apreenderam material informático e vária documentação, incluindo provas de que os estrangeiros investigados entravam em território nacional com convites para fazer testes para futebolistas.