Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

SEF sinalizou 18 crianças vítimas de tráfico em seis meses

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras revela que, desde o início do ano, já foram sinalizadas 29 pessoas traficadas.

Por João Carlos Rodrigues | 08:47

Desde o início do ano, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) sinalizou 29 vítimas do crime de tráfico de pessoas, 18 das quais menores de idade. Cinco foram detetadas no controlo de fronteira feito nos aeroportos nacionais, revelou esta segunda-feira aquele serviço de segurança.



Uma semana depois de ter sido noticiado que famílias inteiras são retidas nas instalação do SEF, no aeroporto de Lisboa, enquanto aguardam pela decisão dos pedidos de asilo, o serviço veio ontem garantir que estes casos já motivaram a abertura de 25 processos-crime por tráfico dos seres humanos. O SEF esclarece que todas as vítimas detetadas nestas situações de tráfico foram institucionalizadas, independentemente de serem crianças ou adultos.



Sobre a retenção de famílias durante semanas em instalações sem condições, a direção do SEF explica que "enquanto serviço de segurança, tem dedicado particular atenção ao fenómeno do tráfico de pessoas, às suas características e especificidades e às consequentes dificuldades na sua investigação, que tem regido a sua atuação numa estratégia integrada, assente nas vertentes da prevenção, formação e repressão".



Ainda segundo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, foi criada este ano uma equipa especializada no posto de fronteira internacional do aeroporto de Lisboa, com o objetivo de dar um tratamento adequado aos migrantes que chegam a Portugal sem documentos e que levantam suspeitas sobre a sua situação no momento em que pedem asilo.



PORMENORES

Novas instalações

Já está planeada a obra de reabilitação do edifício, em Almoçageme, Sintra, que vai funcionar como centro de acolhimento temporário para famílias refugiadas ou indocumentadas.



ONU faz queixa

A Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) pediu a intervenção da Provedoria de Justiça para pôr fim à retenção de menores filhos de requerentes de asilo no aeroporto de Lisboa.



Tempo de espera

O Conselho Português para os Refugiados revela que nos últimos dois anos o período de espera nos Centro de Instalação Temporária tem aumentado de dias para algumas semanas.