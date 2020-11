O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, atribuiu ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) a competência para uso do sistema informático ‘ETIAS’. Trata-se de um programa, comum aos países europeus do espaço Schengen, que visa travar a chegada de suspeitos de terrorismo e outros crimes ao País.





O sistema ‘Etias’ será operado por 49 operacionais, que vão prestar serviço nos aeroportos e portos. Segundo o despacho, publicado em Diário da República, a aplicação permite o envio de informações no momento do embarque do suspeito, para que, assim que possível, o mesmo regresse ao país de origem mal desembarque em Portugal.