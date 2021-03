Começa no próximo dia 12 de abril a segunda fase de vacinação nos bombeiros. As corporações já estão a ser contactadas para enviar a lista de quem falta iniciar o processo de vacinação.Os bombeiros elegíveis para esta segunda faze são os elementos "do quadro ativo e comando que não foram vacinados na 1.ª fase do Plano".Os operacionais serão contactados através de SMS. Até ao momento, cerca de metados dos bombeiros foram vacinados com a primeira dose da vacina.