Segunda sessão de julgamento de Pedrógão para apurar responsabilidades do incêndio que resultou em 66 mortes

O julgamento para apurar eventuais responsabilidades criminais dos incêndios de Pedrógão Grande começou esta segunda-feira no Tribunal Judicial de Leiria, com críticas às condições do espaço e alertas para a eventualidade de a prova vir a ser anulada e, por isso, a audição é retomada esta terça-feira na Exposalão, Batalha.Recorde-se que na primeira sessão, quatro de 11 arguidos comunicaram pretender no imediato prestar declarações, tendo José Revés, da Ascendi, concluído as suas. Esta terça-feira, estão a ser ouvidos dois funcionários da Ascendi.

Em causa estão responsabilidades criminais nos incêndios de Pedrógão Grande, em junho de 2017, nos quais o MP contabilizou 66 mortos e 44 feridos quiseram procedimento criminal.

Aos arguidos são imputados crimes de homicídio por negligência e ofensa à integridade física por negligência, alguns dos quais graves.