Segundo dia de buscas por banhista desaparecido no mar em Ovar termina sem sucesso

O segundo dia de buscas para encontrar o jovem de 25 anos que desapareceu na terça-feira no mar, numa praia de Ovar, no distrito de Aveiro, terminou sem sucesso, informou o comandante da Capitania do porto local.

"Interrompemos as buscas às 20h15, embora ainda se encontre no local o navio D. Carlos I que há de abandonar a área em breve, e não tivemos sucesso", disse o comandante da Capitania do Porto de Aveiro, Conceição Dias.

Segundo o mesmo responsável as buscas serão retomadas na quinta-feira após o nascer do sol, estando prevista uma redução de meios.

"Já não vamos utilizar todos estes meios. Vamos privilegiar a zona de costa com meios na praia e com meios na água. Em princípio teremos uma embarcação, uma mota de água e uma viatura que depois são rendidas ao longo do tempo e vamos começar de norte para sul", disse Conceição Dias.

O comandante da Capitania do Porto de Aveiro adiantou ainda que a área de buscas será estendida um pouco mais para sul, devendo o limite a sul ser "ajustado em função das condições meteorológicas que se fizerem sentir".

As buscas decorreram durante todo o dia por mar e por terra, numa área com cerca de 100 quilómetros quadrados, e contaram com a participação de um helicóptero da Força Aérea e do navio hidrográfico D. Carlos I da Marinha Portuguesa.

O jovem de nacionalidade brasileira e residente em Santa Maria da Feira desapareceu no mar na terça-feira, cerca das 16h10, numa zona entre a praia de Cortegaça Sul e a praia de São Pedro de Maceda, no concelho de Ovar.

"O jovem estava acompanhado por dois amigos, um dos quais também entrou na água mas conseguiu sair pelos próprios meios com alguma dificuldade", explicou na altura o comandante.