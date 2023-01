Segundo-sargento que morreu no Campo Militar de Santa Margarida era da Madeira

e a ministra da Defesa, Helena Carreiras,

O segundo-sargento que morreu este domingo no Campo Militar de Santa Margarida, em Santarém, é natural da freguesia da Camacha, na Madeira, segundo avança o Jornal da Madeira.Segundo apurou o, o alerta para a morte de José Freitas foi dado às 20h30.O militar, de 25 anos, estava de serviço quando, por motivos ainda por apurar, morreu num grave incidente com uma arma.

Também o Exército emitiu uma nota de "pesar e consternação" sobre a morte do militar e reiterou que "a situação está a ser investigada pelas autoridades competentes".

"O Exército lamenta profundamente o sucedido e encontra-se a prestar apoio psicológico aos familiares do militar falecido e aos restantes militares que se encontravam de serviço na Unidade, através do Centro de Psicologia Aplicada do Exército", refere o comunicado emitido esta segunda-feira.

"Neste momento de luto, dor e sofrimento para a família, amigos e para o Exército Português, o General Chefe do Estado-Maior do Exército transmite à família todo o apoio e solidariedade", acrescenta a nota.