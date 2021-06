Seguradora do carro do ministro Eduardo Cabrita contactou advogado da família da vítima atropelada na A6

A viatura onde seguia o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, atropelou mortalmente um trabalhador, com 43 anos, quando regressava da cerimónia de final de curso dos guardas, na Escola Prática de Portalegre, a 18 de junho.Esta quarta-feira, oconseguiu apurar que a seguradora do carro do ministro Eduardo Cabrita contactou o advogado da família da vítima, de 43 anos, estava sozinha a realizar trabalhos de manutenção na estrada, quando foi atropelada.Recorde-se que a vítima trabalhava para uma empresa de Fátima, que colabora com a Brisa na manutenção florestal das autoestradas (limpeza das vias, tratamento e corte do mato circundante às mesmas).