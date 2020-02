Segurança acusado de violência doméstica foi ilibado

O segurança, de 41 anos, estava acusado de violência doméstica contra a ex-companheira, de 37. O julgamento decorreu no Tribunal de Silves, que decidiu absolvê-lo, por considerar que não foi feita prova do crime de que o arguido estava acusado.A absolvição já tinha, aliás, sido pedida pelo Ministério Público durante as alegações finais, por considerar que não se tinha provado que o homem agredia e ameaçava a mulher à frente dos filhos menores. A própria mulher negou, aliás, em tribunal, ter sido agredida."Nunca bati em nenhuma mulher na minha vida", assegurou o segurança ao, depois de ter conhecido a sentença do tribunal.Segundo oapurou, o homem foi detido quando ainda partilhava a casa com a mulher e as crianças.A detenção ocorreu em junho do ano passado, em Algoz, na sequência de um mandado de busca domiciliária e outra a um veículo. Na altura, os militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Portimão apreenderam uma lata de gás pimenta, um par de algemas (como as usadas pelas forças de segurança) e um chicote.Quando foi apresentado a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Silves, logo após a detenção pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Portimão da GNR, o homem ficou com pulseira eletrónica.Ao longo do ano passado foram detidos no Algarve, só pelo NIAVE da GNR, cerca de três dezenas de pessoas na região algarvia. Segundo apurou o, quase todos os detidos foram homens que não aceitavam o fim dos relacionamentos.