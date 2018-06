Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Segurança agredido após barrar entrada

Cliente tinha sido impedido de entrar há uma semana em bar de Torres Vedras.

Por Ana Botto e Sara G. Carrilho | 08:34

Quando o segurança, de 33 anos, do bar Del Rei Club, em Torres Vedras, ia começar a revistar o cliente à porta, quarta-feira de madrugada, o homem agrediu-o violentamente. O vigilante teve de ser transportado para o hospital, onde foi assistido. O agressor fugiu, mas está identificado.



Na origem do crime terá estado uma vingança– o agressor teria sido impedido de entrar no local, que tem shows eróticos, na última semana. O ataque durou 30 segundos e foi filmado pelas câmaras de videovigilância e o CM teve acesso às imagens.



Primeiro a vítima levou um soco violento, caiu e foi depois atacada com pontapés na cara e corpo. As imagens ajudaram a identificar o agressor, de alcunha ‘Chulinhas’. Ao que o CM apurou, tem cadastro e terá saído da prisão há pouco tempo, onde cumpriu pena por tentativa de homicídio. A GNR foi alertada. A vítima disse à polícia que não reconheceu o autor.



PORMENORES

GNR investiga

A GNR de Santa Cruz foi alertada e investiga o ataque, mas até ao fecho desta edição do CM o Comando da Guarda não esclareceu mais detalhes sobre a agressão violenta. A vítima foi assistida no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.



Ataques a vigilantes

A Associação Socioprofissional da Segurança Privada condenou o ataque ao vigilante em comunicado, referindo que há muitas agressões e ameaças que as vítimas não denunciam por medo de represálias e por falta de condições.