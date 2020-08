Segurança apertada para evadidos do Tribunal de Instrução Criminal do Porto

O julgamento dos três homem que fugiram, em outubro de 2018, do Tribunal de Instrução Criminal do Porto terá medidas de segurança reforçadas. A primeira sessão está marcada para quarta-feira, sendo que todas as audiências vão ter lugar no Auditório Fórum XXI, na Trofa.O espaço permite que seja mantido o distanciamento necessário devido à Covid-19.Os gémeos Emanuel e Fernando Santos estão entre os arguidos. Cometeram vários assaltos violentos, tendo em pelo menos um crime contado com a ajuda do sobrinho. O processo tem ainda outros cinco arguidos.