Um segurança de 23 anos não conseguiu superar o fim da relação e ameaçou com armas a ex-namorada e o atual companheiro desta, na Guarda.A PJ deteve-o e apreendeu as duas espingardas caçadeiras, estavam registadas legalmente no seu nome, que terá usado para intimidar o casal.A Judiciária vai agora requerer ao Ministério Público que "reveja a posse destas armas, uma vez que quem tem licença de uso e porte de arma deve ser ainda mais responsável que o cidadão comum", explicou aoJosé Monteiro, coordenador da PJ da Guarda. Está proibido de manter contacto com a vítima.