Segurança de 31 anos viola e filma filho em casa

Os pais divorciaram-se no final do ano e o menino, de 7 anos, ficou à guarda da mãe, em Setúbal. Contudo, de vez em quando, ia para casa do pai.E foi numa dessas estadias, na semana passada, que a criança foi abusada sexualmente pelo progenitor.O homem, um segurança de 31 anos, filmou os abusos com o telemóvel. Foi detido segunda-feira por inspetores da Polícia Judiciária de Setúbal.A denúncia partiu da própria criança – atacada na noite de quarta para quinta-feira –, que já foi observada no hospital.A PJ investiga a possibilidade de ter havido mais abusos desde a separação do casal.O homem está agora indiciado de abuso sexual de crianças agravado e gravações ilícitas. O telemóvel e os computadores foram apreendidos e vão ser sujeitos a perícias da PJ.O segurança ficou em prisão preventiva e já se encontra na prisão de Caxias.