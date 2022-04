Os seguranças da discoteca Mome, em Lisboa, à porta da qual foi espancado o agente da PSP Fábio Guerra, que veio a morrer dois dias depois no hospital, estão a ser investigados por alegadamente um deles ter participado nas agressões ao grupo de polícias de folga que tentaram fazer travar uma desordem, noticiou esta sexta-feira o semanário ‘Expresso’.





As suspeitas surgem do relato, à PJ, de um dos polícias agredidos, que descreveu um agressor musculado, roupa escura, gabardina (igual aos restantes seguranças) e que parecia conhecer os outros agressores - os fuzileiros Cláudio Coimbra e Vadym Hrynko, ambos em preventiva, e o civil Clóvis Abreu, ainda em fuga -, com quem festejou as agressões.