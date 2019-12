Segurança detido após rixa no Porto

Um segurança de um bar na zona das Galerias de Paris, no Porto, foi detido na sexta-feira à noite após uma rixa que envolveu inspetores da PJ.Foi este sábado presente a um juiz para primeiro interrogatório judicial e saiu em liberdade.Ao que oapurou, os desacatos terão começado quando os elementos da PJ, que já estavam fora do estabelecimento, foram impedidos de voltar a entrar para ajudar uma colega a procurar o cartão de consumo do bar, que tinha perdido.O advogado do arguido já fez saber que o seu cliente vai apresentar queixa contra os inspetores por abuso de poder.