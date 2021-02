Segurança do SEF diz que ouviu Ihor Homeniuk gritar durante 10 minutos

Uma segurança do centro de instalação temporária do SEF, no Aeroporto de Lisboa, garantiu esta quinta-feira em tribunal que ouviu Ihor Homeniuk gritar durante dez minutos quando estava numa sala com os três inspetores do SEF (Duarte Laja, Luís Silva e Bruno Sousa) acusados do homicídio do ucraniano. "Ouvi gritos e a dizer ‘ai ai’", disse. "Perguntei se era normal e disseram que não", acrescentou. Ana Lobo afirmou que o mesmo também aconteceu quando Ihor esteve com seguranças.



A vigilante começou por dizer que não tinha visto ninguém usar fita adesiva. Só depois de ser confrontada com a videovigilância é que acabou por admitir que viu os colegas a pôr fita-cola nos pés do ucraniano. Nessa altura, Ihor estava "muito vermelho", recordou. O juiz Rui Coelho insistiu: "Disse que não se lembrava de nada, mas como diz o ditado: ‘o diabo está nos pormenores’." Ana Lobo admitiu depois ter levado uma revista aos colegas, mas não soube explicar para que servia. O médico que declarou o óbito de Ihor revelou que tentou reanimar o ucraniano durante mais de 20 minutos. João Valente afirmou que a vítima tinha um hematoma na cara, mas que não lhe "pareceu útil" escrevê-lo no certificado de óbito.

