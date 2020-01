Segurança do Urban Beach “usou o pé que tinha mais à mão”

"Não houve intenção de matar. Ele [João Ramalhete] até pontapeou com a esquerda, quando ele é destro. Usando a gíria do futebol, foi com o pé que tinha mais à mão".Este foi um dos argumentos apresentados esta quinta-feira ao tribunal da Relação pelo advogado José Carlos Cardoso, que representa um dos três seguranças do Urban Beach que em junho foram condenados por tentativa de homicídio.O objetivo do recurso é anular a sentença ou converter a pena de prisão de cinco anos e quatro meses em multa ou pena suspensa.