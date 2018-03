Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Segurança lança caça a rival e atira para matar

Homem de 22 anos disparou nas Festas da Moita e acertou em três pessoas inocentes.

Por Magali Pinto | 01:30

Tudo começou com uma discussão entre dois homens em agosto do ano passado numa das praias da Costa da Caparica, em Almada. Uma troca de palavras que levou um deles a perseguir o outro, sempre armado e pronto a atirar a matar.



O segurança, de 22 anos, disparou em três ocasiões distintas e apenas à terceira acertou no alvo. Foi detido agora pela Judiciária de Setúbal, por tentativa de homicídio e ofensas à integridade física.



O segurança é o responsável pelos três feridos a tiro, em setembro passado nas Festas da Moita. Quando viu o seu rival disparou várias vezes. Acertou em três inocentes, entre os 21 e os 27 anos, que necessitaram de receber assistência hospitalar. Os rivais voltaram a encontrar-se em outubro e o segurança voltou a disparar, sem atingir o alvo. Já em janeiro deste ano, a vítima de perseguição acabou mesmo por ser baleada, nas pernas e no tronco.



O homem foi levado para o hospital e tendo em conta os ferimentos graves teve de ser internado durante oito dias.

Sempre que se envolvia nos desacatos graves, o atirador fugia. Até quarta-feira, altura em que foi caçado pela Polícia Judiciária de Setúbal.



Judiciária de Setúbal trava criminoso

Desde setembro do ano passado que os inspetores da Polícia Judiciária de Setúbal tentavam localizar o atirador que tinha disparado sobre várias pessoas no recinto das Festas da Moita. E rapidamente associaram os restantes atos criminosos ao mesmo homem. Foi apanhado há dois dias pelos investigadores. O jovem de 22 anos, que fez trabalhos de segurança em algumas discotecas e bares, tem antecedentes por ofensas à integridade física.