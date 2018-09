Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Segurança morre no hospital de Portimão

Nelson tinha 40 anos e morreu após acidente no autódromo local.

09:04

O segurança que ficou ferido com gravidade após uma colisão entre um motociclo e um carro, no parque de estacionamento do Autódromo de Portimão, morreu após uma semana a lutar pela vida no hospital.



O acidente aconteceu no fim de semana em que se realizou o Campeonato do Mundo de Superbike.



Nelson Guerreiro, tinha cerca de 40 anos, e estaria a conduzir uma scooter quando ocorreu o incidente.



O motociclista terá batido violentamente com a cabeça no solo, o que acabou por lhe provocar ferimentos graves.



Foi assistido pelo INEM e hospitalizado.



Não resistiu aos ferimentos.