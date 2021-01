Segurança privado fecha instalações do SEF em Loures para ir fazer assaltos

Um segurança privado, que presta serviço numa instalação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), na zona da Flamenga, em Loures, foi preso pela PSP por suspeita de vários furtos. Fonte oficial do SEF confirmou ao Correio da Manhã a detenção, explicando que o detido "pertence à empresa Prestibel, e estava colocado no posto da Direção Regional de Lisboa e Vale do Tejo/Núcleo Regional de Afastamentos".Ao que o CM apurou, a detenção ocorreu na terça-feira. Fontes ligadas à investigação adiantaram que o suspeito está indiciado em vários inquéritos de furto em estaleiros de obras e instalações de empresas. Durante a investigação, a PSP recolheu mesmo prova de que em algumas ocasiões, o segurança abandonou as instalações do SEF de madrugada, quando estava sozinho. Terá aproveitado essas ausências para realizar os furtos, voltando depois para o seu local de trabalho para terminar o turno. A PSP prendeu o suspeito, após ter realizado uma busca ao seu domicílio.O CM sabe, ainda, que lhe foram apreendidas chaves do edifício ocupado pelo SEF em Loures