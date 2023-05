Segurança Social encerra lar ilegal que operava há sete meses em Setúbal

A Segurança Social encerrou um lar ilegal criado por um casal numa casa arrendada no Vale Ana Gomes em Setúbal. No lar moravam pelo menos quatro idosos, que pagavam 800 euros por mês, cada um.O casal criou o lar na habitação arrendada, sem informar a senhoria da casa. A habitação não tinha condições para o funcionamento como lar, uma vez que não dispunha de médicos ou enfermeiros.O lar ilegal também não tinha funcionários para dar o apoio aos utentes e as casas de banho não estavam adaptadas. Os idosos viviam bastante apertados. Três mulheres e um homem partilhavam o mesmo quarto.Em sete meses de funcionamento, o casal ganhou cerca de 25 mil euros. Osabe ainda que os inquilinos não tinham uma licença válida para o lar e que não é a primeira vez que tentam formar um estabelecimento do género.A senhoria descobriu o negócio ilegal dos inquilinos quando quis visitar a casa e os arrendatários não o permitiram. Mais tarde, uma familiar do casal deu acesso à habitação e foi aí que a senhoria soube do que se estava a passar.Em seguida, a senhoria apresentou queixa à polícia e à segurança social.