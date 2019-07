Segurança tenta impedir assalto: “Peguei no extintor e disparei em cima deles”

Aos 56 anos, Basílio, segurança de um centro comercial de Santo António dos Cavaleiros, Loures, enfrentou um dos maiores testes à sua profissão na noite de terça-feira. Pelas 21h45, fez frente a um grupo de encapuzados, tentando impedi-los de levarem a caixa de multibanco.Armou-se com um extintor e despejou o pó em cima dos ladrões, que ainda assim conseguiram fugir com milhares de euros. Dois carros usados no roubo – e ambos furtados – foram encontrados em Casebres, Alcácer do Sal, a 86 km de distância, já na manhã de ontem. No interior de uma Volkswagen Passat estava a caixa de multibanco. Vazia.Enquanto o segurança fez frente ao gang, Ana Sequeira, proprietária de um minimercado, fechou-se dentro da casa de banho. Daí ligou ao marido e às autoridades. Só saiu quando tudo acalmou. Já Basílio enfrentou os ladrões dentro e fora do centro comercial."Eu estava no piso de cima quando chegou um carro com quatro pessoas. Empurraram-me e disseram que não me iam fazer mal", contou ao"Só que eu reagi, acionei o alarme, mas eles arrancaram o multibanco", continuou a explicar. E foi então que fez o impensável. "Peguei no extintor e disparei em cima deles."O segurança diz que não viu qualquer ladrão armado e que também não teve medo. "Medo de quê? Como sou segurança podiam matar-me que eu não não teria medo. Eu estou aqui para isso. A vida de segurança é assim mesmo", disse.Apesar da bravura do segurança, os ladrões conseguiram fugir pelo lado do largo da Romeira, onde já vários moradores se aglomeravam na tentativa de evitarem o assalto.O gang abandonou as imediações do centro comercial, usando duas viaturas – ambas Volkswagen – que tinham sido furtadas dias antes.A PSP chegou rapidamente ao local do crime, mas já não se deparou com os ladrões. Os polícias isolaram o local até à chegada dos inspetores da Unidade Nacional de Contra-Terrorismo da Judiciária.Ana Sequeira estava prestes a ir para casa após mais um dia de trabalho. Encontrava-se já a limpar a mercearia de que é proprietária, quando se apercebeu da entrada repentina dos homens.O gang disse-lhe, bem como ao segurança, que não iam fazer mal a ninguém, pois só queriam levar o multibanco. Como tal, ordenaram à lojista que se sentasse. Só que Ana Sequeira acabou por se refugiar na casa de banho."Eu sou dirigente desportivo de um clube em Frielas e estava numa reunião. A minha mulher telefonou-me a dizer que estava a haver um assalto ao multibanco e que estava trancada dentro da casa de banho", contou, ontem de manhã ao, João Sequeira, enquanto a mulher estava a prestar declarações na PJ."No início, até pensei que ela estava a brincar comigo, mas ela insistiu e disse que era verdade. Vim o mais depressa possível, mas quando cheguei já o facto estava consumado", contou João Sequeira, que se mostrou irónico na altura de analisar o crime."Quero agradecer aos senhores assaltantes. Quando fizerem coisas destas façam-nas bem feitas, pois assim não magoam ninguém", disse. A mulher sentiu-se mal após o assalto e foi assistida por bombeiros.As duas vítimas – o segurança e a proprietária da mercearia – prestaram declarações às autoridades ainda no local. Mesmo assim, foram ambas convocadas para irem ontem, durante a parte da manhã, à sede da Polícia Judiciária, em Lisboa, para finalizarem o testemunho.Desde o primeiro momento que os ladrões disseram às vítimas que não lhes queriam fazer mal fisicamente. E assim aconteceu. Nenhum foi agredido ou ameaçado, mas Ana Sequeira, que se trancou na casa de banho da mercearia, teve de ser assistida pelos bombeiros no local, devido à subida da tensão arterial.Funcionárias limparam o espaço, nomeadamente o pó de extintor derramado pelo segurança na direção dos criminosos. Apesar do roubo, o espaço reabriu na manhã seguinte.Em 2018, as autoridades registaram uma diminuição bastante acentuada do número de assaltos a caixas de multibanco: 27 ataques, contra os 176 registados durante 2017.