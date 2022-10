Seguranças de bar detidos em Coimbra

A PSP de Coimbra deteve, esta sexta-feira de madrugada, dois elementos de um bar numa operação especial de prevenção criminal com incidência nesse espaço de diversão noturna, na zona da Praça da República, que “reiteradamente tem sido palco de situações de ofensas à integridade física”, com fotos e vídeos nas redes sociais.



Segundo o CM apurou, do cumprimento dos mandados de busca resultou a detenção de um segurança do bar Mandarim, na posse de uma soqueira, e de um segurança privado que detinha diversos tipos de droga (cocaína, haxixe e liamba) e objetos característicos da atividade de tráfico.