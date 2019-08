Seguro do carro trai traficante de droga em Gondomar

Um homem de 24 anos foi detido pela GNR por tráfico de droga, em Fânzeres, Gondomar, na passada quarta-feira. Estava na posse de dezenas doses de cocaína, heroína e haxixe, assim como de três telemóveis e 300 euros em numerário.Tudo começou com a intervenção da Polícia Municipal de Gondomar, que localizou o homem junto a uma viatura que não tinha seguro válido.Perante o comportamento suspeito do jovem, os agentes pediram a presença da GNR de Fânzeres, que encontrou a droga no automóvel. O detido foi levado a tribunal e ficou com apresentações semanais às autoridades.