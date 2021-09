"Sei que foi ele": Melhor amigo de suspeito de matar Maddie acusa Brueckner do crime

Há mais um dedo apontado ao principal suspeito do rapto e da morte de Madeleine Mccann. Agora é Michael Tatsch, que viveu com Christian Brueckner no Algarve e que chegou a cumprir pena de prisão com o alemão, que diz não ter dúvidas de que foi o pedófilo o responsável pelo desaparecimento da menina inglesa. "Sei que foi ele", é o que afirma o amigo.Tatsch traça ainda o perfil de Brueckner: "Era um homem pervertido e muito estranho". Explica que passava muito tempona darkweb, tinha ligações a negócios de droga, de pornografia e chegou mesmo a comentar a possibilidade de vender crianças.O alemão não se inibia de falar do dinheiro que ganhava nos vários esquemas ilegais e por isso, depois do desaparecimento de Maddie se ter tornado num dos maiores mistérios policiais, o amigo diz ter juntado todas as peças e percebido que foi Brueckner o culpado.Acredita que a menina foi vendida a uma rede sexual, possivelmente em Marrocos. Para além de Tatsch, também o procurador alemão responsável pelo caso não tem dúvidas sobre a culpa de Brueckner.