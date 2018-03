Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seia exige itinerários prometidos para a Serra

Município exige ao Governo que “cumpra o que prometeu” para melhorar acessos.

08:57

O presidente da Câmara de Seia, Carlos Filipe Camelo, exigiu ontem que o Governo "cumpra o que prometeu" em relação às acessibilidades rodoviárias previstas para a Serra da Estrela.



"Definidos que estão os traços e emitida a declaração de impacto ambiental, o Governo tem de cumprir o que prometeu, ou seja, avançar em definitivo com a construção dos itinerários complementares da Serra da Estrela, estradas e não autoestradas, que nos ligarão aos principais eixos rodoviários do País", referiu o autarca.



A "promessa" feita pelo ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, surgiu em janeiro do ano passado, quando o governante anunciou que iria "promover estudos para prolongar o IC6, entre Tábua e Seia". De acordo com o autarca, não houve qualquer desenvolvimento desde então.



"É absolutamente fundamental que o Governo nos resolva esta situação, que nos desqualifica e nos impede de ser ainda mais atrativos e mais competitivos", explicou Carlos Filipe Camelo. A exigência do autarca ao Executivo surgiu no âmbito da cerimónia institucional de arranque do projeto ‘Conectividade no Maciço Central’, um investimento para dotar seis concelhos da Serra da Estrela (Seia, Gouveia, Manteigas, Oliveira do Hospital, Covilhã e Fundão) com fibra ótica de nova geração. Carlos Filipe Camelo defendeu o "desenvolvimento da região" através deste projeto que combate a "falta de acessibilidades" aos territórios do Maciço Central da Serra da Estrela. De acordo com a Altice, empresa promotora do projeto, o investimento é de "vários milhões de euros".