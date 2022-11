Dois líderes de uma rede de tráfico de droga acusada de ter introduzido haxixe no valor de 600 mil euros nos circuitos do consumo, em Coimbra, foram esta sexta-feira condenados, cada um, a seis anos de cadeia. Um terceiro arguido foi punido também pelo Tribunal de Coimbra com prisão efetiva de dois anos e meio por ser reincidente.









