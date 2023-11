Seis anos de cadeia por roubar alunos de escolas em Santarém

Um jovem de 23 anos, já com antecedentes criminais, foi condenado a seis anos de prisão efetiva por nove crimes de roubo, cometidos na maioria sobre menores entre os 12 e os 15 anos, que são alunos de escolas em Santarém. As vítimas eram abordadas em plena luz do dia, em zonas movimentadas, onde o arguido, sob coação física ou ameaça de arma branca, as obrigou a entregar o dinheiro e os telemóveis.









Segundo o acórdão do Tribunal de Santarém, o assaltante era violento e chegou a agredir alguns dos menores, quando tentavam fugir ou ofereciam resistência. Dos nove crimes de roubo dados como provados, cometidos entre agosto de 2022 e janeiro de 2023, apenas um não envolveu adolescentes. Nesse caso, o arguido esperou que um reformado levantasse dinheiro para o perseguir e assaltar, tendo-lhe roubado 350 euros, após agressões violentas.