O major-general Raul Milhais de Carvalho foi esta sexta-feira condenado a seis anos de pena efetiva por corrupção passiva agravada no âmbito da Operação Zeus. O tribunal de Sintra deu como provado que, pelo menos desde 2011, o militar liderou um esquema de sobrefaturação nas messes de várias bases da Força Aérea (FA), de norte a sul do País, que prejudicou os cofres do Estado em mais de 1 milhão e 750 mil euros. O braço direito do major general, o coronel Alcides Fernandes, foi condenado à mesma pena. Ficam ambos impedidos de exercer funções durante quatro anos.









Para a juíza, “não assumiram os factos imputados, e demonstraram hostilidade e sobranceria para com os coarguidos” que colaboraram com a Justiça. Dos 30 militares acusados de corrupção passiva, dez foram condenados a penas efetivas entre os seis e os três anos, e sete foram absolvidos. O capitão Luís Oliveira e o major Rogério Martinho, que confessaram, foram condenados a penas suspensas.

Carlos do Paulo, representante de Martinho, fala de “um dia histórico para a Justiça . O tribunal valorou os depoimentos genuínos dos coarguidos que mesmo estando acusados num processo-crime falaram verdade.” Dos 37 arguidos civis, entre empresas corruptoras e pessoas individuais, 11 foram absolvidos e a maioria das condenações foi de caução. Mas dois empresários acabaram condenados a quatro anos de pena efetiva e os três maiores fornecedores pagam multas entre os 112 mil e os 42 mil euros e estão impedidos de celebrar contratos com o Estado por quatro anos.

Pagamentos



Os militares responsáveis pelas messes entregavam pelo menos 500 euros todos os meses à Direção de Abastecimento e Transportes, cujo diretor era Milhais de Carvalho.



Dinheiro dividido



O tribunal deu como provado que a diferença do que era sobrefaturado ao Estado acabava distribuída entre todos os envolvidos. O major general Milhais de Carvalho ficava com a maior parcela.





2,5



milhões de euros é quanto a acusação dizia que os arguidos lesaram o Estado entre 2011 e 2016, data em que o esquema foi desmontado após denúncia de um militar.