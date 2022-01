Seis anos e meio de prisão para homem que matou sem-abrigo com mistura de álcool etílico e vinho

O homem que matou um sem-abrigo com uma forte mistura de álcool etílico e vinho foi esta quarta-feira condenado a seis anos e meio de prisão em cúmulo jurídico e mais de 60 mil euros de indemnização. Caso remonta a julho de 2019, em Braga.Os crimes foram entretanto agravados durante a prova produzida em julgamento.A mistura foi preparada pelo arguido e dada a três vítimas, alcoólicos, que seriam amigos do agressor. Um homem acabou por morrer. A autópsia revelou que a vítima tinha uma taxa de 5 gramas de álcool por litro de sangue.Até a decisão transitar em julgado o homem terá de se apresentar todas as semanas no posto de polícia na área de residência.Em atualização