Seis anos e meio de prisão para louco por pornografia

O Tribunal de Matosinhos condenou esta quinta-feira a 6 anos e meio de prisão o homem descrito pelo Ministério Público como sendo louco por pornografia.Foi sentenciado por pornografia de menores e dois crimes de abuso sexual de crianças, uma das quais era afilhada da sua companheira. Os crimes foram cometidos na casa do arguido, em Vila do Conde.Tem de pagar 40 mil € de indemnização aos pais das vítimas. "Este é um crime extremamente grave. O arguido aproveitou-se da proximidade com a menor, que conhecia desde que nasceu", disse a juíza.