Seis assistidos após incêndio num edifício em Matosinhos

Seis pessoas foram assistidas por inalação de fumo, na sequência de um incêndio que deflagrou no primeiro piso de um edifício, na rua da Estação Velha, em S. Mamede de Infesta, no concelho de Matosinhos, esta madrugada.

O alerta foi dado por volta das 04h00. No local estiveram vários operacionais dos Bombeiros de S. Mamede, Leça do Balio e Matosinhos-Leça, além do INEM. As vítimas foram assistidas no local aos ferimentos leves.

A PSP foi acionada e investiga as causas do incêndio. No local estiveram também elementos do município de Matosinhos.